غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وقالت الأرصاد، وفق بيانها، الجمعة، إن الساعات القادمة تشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أن طقس الساعات القادمة يتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 40 %، على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبري، وخليج السويس، ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، أن آخر صور الأقمار الصناعية أشارت إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار علي مناطق متفرقة من شرق البلاد تكون متفاوتة الشدة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد، وتستمر فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية بشكل أكبر.

وأشارت إلى أن الأجواء تظل شديدة البرودة على معظم الأنحاء علي مدار اليوم.

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