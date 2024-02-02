محافظ الشرقية: 16 مليون جنيه لإنشاء مبنى مجلس الحسينية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمبنى مجلس مدينة الحسينية، الجاري تنفيذه بتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم الجمعة، أنه وجه المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بمتابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز؛ لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

من جانبه، أجرى رئيس مركز ومدينة الحسينية جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مجلس المدينة الجديد، والذي يقع بجوار مجمع خدمات الحسينية بتكلفة 16 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي.

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسينية، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات الجديدة بالتنسيق مع مديرية الإسكان، والتي ستقوم بتنفيذ الأعمال لسرعة دخوله الخدمة وفقًا للجدول الزمني المحدد.