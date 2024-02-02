مسؤولون أمريكيون: الرد على مقتل 3 من جنودنا قد يشمل أهدافًا بدول خارج إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين، أن الرد العسكري على مقتل 3 جنود أمريكيين قد يشمل أهدافا في دول مختلفة خارج إيران.

وتابع المسؤولون الأمريكيون: العملية ستكون أقوى رد على الميليشيات بعد أكثر من 150 هجوما على القوات الأمريكية.

ولفتوا إلى أن الهجوم المضاد الذي استقر عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يستمر على مدى أيام أو أسابيع.

وفيما سبق قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الرئيس جو بايدن لن يقبل أي هجمات على قوات أمريكية، مشيرا إلى أن الجنود الأمريكيين في قاعدة "البرج 22" بالأردن قُتلوا من جانب وكلاء إيران، وفق تعبيره.

وأوضح أوستن أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات للدفاع عن المصالح الأمريكية والشعب الأمريكي وسترد في المكان والوقت المناسبين، لافتا إلى أن الأيام كانت صعبة على وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" منذ مقتل 3 من جنودنا في الأردن.

وأكد أوستن أنه يتحمل المسؤولية كاملة، مشددا على أنه لم تكن هناك ثغرات في القيادة والسيطرة خلال تلك الفترة، موضحا أنه سيكون لدى البنتاجون رد متعدد الجوانب وفي مواقع متعددة.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن هدف واشنطن أن تحتوي هذه الأزمة في غزة وتمنع هذه الأمور من التحول إلى حرب واسعة، داعيا إيران إلى التوقف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة التي يستخدمونها في مهاجمة السفن.

ولفت أوستن إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب في حدوث نزاع بين إسرائيل وحزب الله وأنها تتواصل مع الإسرائيليين لضمان عدم توسع الحرب.

ونوّه إلى أن الحوثيين يقومون بإجراءات غير قانونية وهذه مشكلة دولية تتعلق بالأمن وحرية الملاحة.

وعن دخوله المستشفى قال وزير الدفاع الأمريكي إنه لم يتعامل بشكل صحيح مع موضوع مرضه وكان عليه أن يخبر الرئيس والأمريكيين في حينه.