غارة على اطراف عيترون ترافقت مع قصف مدفعي للاحياء السكنية

نفذ الطيرن الحربي الاسرائيلي قرابة الثالثة والربع من بعد الظهر عدوانا جويا حيث شن غارة جوية على اطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل ملقيا عددا من الصواريخ التي احدث انفجارها دويا تردد صداه في ارجاء منطقة بنت جبيل ـ وتزامن ذلك مع قصف مدفعي طال الاحياء السكنية في عيترون ، مصدره مرابض العدو المنصوبة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة .

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