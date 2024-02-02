انقطاع الكهرباء عن مناطق في أوكرانيا إثر هجوم

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية أسقطت 11 من أصل 24 طائرة مسيرة في جنوب شرق البلاد.

واستهدفت الغارات مناطق دنيبرو وكيروفوغراد (وسط) وخيرسون (جنوب) وخاركيف (شمال شرق).

وأوضحت شركة "يوكرينرجو" المشغلة للشبكة الوطنية للكهرباء أنه بعد الهجوم، الذي وقع خلال الليل، انقطع التيار عن بعض المدن.في كريفي ريغ، تسبّبت غارة بطائرة مسيّرة في حرمان نحو 40 ألف شخص من الكهرباء، وفقاً لما ذكره سيرغي ليساك حاكم منطقة دنيبرو.

كذلك، أفاد أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف عن هجمات ليلية بطائرات من دون طيار وصواريخ مدفعية، مشيراً إلى انقطاع الكهرباء عن 64 بلدة في المنطقة، من دون أن يحدّد عدد السكّان الذين تأثروا بذلك.

وتردّ القوات الأوكرانية، منذ أشهر عدة، عبر إطلاق مسيّرات وصواريخ، ممّا تسبّب في بعض الأحيان في سقوط قتلى. وتستهدف كييف، بشكل خاص، منطقة بيلغورود الحدودية الروسية.