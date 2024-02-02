القوى العاملة تعلن عن 382 فرصة عمل شاغرة بالقليوبية



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية عن توافر 382 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف النصف شهرية التي أعلنتها الوزارة اليوم لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل حيث يبدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة من الأحد المقبل وحتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية النصف شهرية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها مشيرا أنه متوافر 382 فرصة في 9 شركات كبري بالقليوبية بمرتبات مجزية ومنها عدد من الوظائف للسيدات فقط كالتالي:

50 ترزي

45 عامل إنتاج

10 سائق

10 مشغل إنتاج

44 فني إنتاج

10 عامل تعبئة 15 فني ميكانيكا

15 فني كهرباء

5 مهندس كهرباء

5 مهندس ميكانيكا

10 عامل مخازن

40 عامل خياطة

7 عامل مكواة

5 مشرفين

30 عامل تدريب

7 عامل طباعة

8 عامل جودة

3 عامل تطريز

وأضافت المحافظة أن هناك وظائف في إحدى الشركات للسيدات والفتيات فقط كالتالي:

10 عاملة إنتاج

10 عاملة تعبئة

10 عاملة فرز

10 عاملة خياطة وهي وظائف بمرتبات مجزية

وأوضح محافظ القليوبية أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه بالتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر.