"يا تيجي يا نفضحك".. تفاصيل تهديد فتاة بفيديوهات فاضحة في مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بمصر الجديدة، بإحالة عامل بمطعم شهير وآخر بمحل ملابس شهير، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بتهديد فتاة بصور وفيديوهات خاصة لمواقعتها جنسيا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهين شرعا في ارتكاب جريمة خطف المجني عليها بالقوة المصحوب بمواقعتها جنسياً، بأن هدداها بإفشاء صورها الخاصة، فتمكنا بتلك الوسيلة من حملها على الامتثال لأمرهما، محاولا بتلك الوسيلة استدراجها كرهاً عنها إلى مسكن المتهم الثاني قاصدين بذلك مواقعهتا جنسياً، "يا تيجي يا نفضحك".

وأوضحت التحيقيات، أن المتهمين هددا المجني عليها كتابة بإفشاء أموراً بخدشة بالشرف، وكان ذلك مصحوباً بطلب "مواقعتها جنسياً"، إلا أنها استنجدت بالأجهزة الأمنية والتي تمكنت من ضبطهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، والتي أمرت بقرارها المتقدم.