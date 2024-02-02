إزالة تعديات على مساحة 35 فدانًا ببحيرة البرلس في كفر الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس في كفر الشيخ، إزالة تعديات ببحيرة البرلس بناحية قرية برمبال، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة.

وكان اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، قاد حملة مكبرة لازالة التعديات علي أملاك الدولة بالتنسيق مع رجال شرطة مطوبس، بحضور عمر الزعيقي، نائب رئيس مدينة مطوبس للقرى، وسعد سالم، نائب رئيس المدينة للازالات، وصلاح بدر، رئيس قرية برمبال، وجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية والأجهزة المعنية.

ونجحت الحملة في إزالة 21 قرارًا صادرين من جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية في نطاق بحيرة البرلس بناحية الوحدة القروية ببرمبال بنطاق مركز مطوبس علي مساحة 35 فدان بمساحة اجمالية 147 ألف متر مربع جميعهم أملاك دولة.

وجرى تنفيذ الإشسرزالات في المهد بمشاركة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، ووفق ذلك جرى تسليم مساحات الأرض المتعدي عليها إلى جهة الولاية المالكة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية.