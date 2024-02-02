الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عمليات هدم لإنشاء "منطقة عازلة" في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - نقلت وكالة وكالة "أسوشيتد بريس" الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن الاحتلال بدأ ينشئ المنطقة العازلة في قطاع غزة، على الرغم من المعارضة الشديدة للمجتمع الدولي، في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال جرائمه في القطاع، واشتداد المعارك في محاور عدة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.



ونقلت الوكالة الأمريكية، عن خبراء وتحليل صور أقمار صناعية أن هناك عمليات هدم بعمق كيلومتر على طول حدود غزة مع إسرائيل كمنطقة عازلة محتملة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد قالت إن الجيش بدأ بهدم مبانٍ في بعض الأماكن لإنشاء "منطقة عازلة" على امتداد حدود غزة.



بينما رفضت دول المنطقة الفكرة، كما أعربت الإدارة الأمريكية أيضاً عن معارضتها لأي خطة محتملة تؤدي لتقليص أراضي غزة.​​​​​​​



الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني 2024، قالت الإدارة الأمريكية إنها لا تؤيد فكرة إسرائيل إنشاء "منطقة عازلة" في غزة، وإنه ينبغي الحفاظ على حدود غزة، وذلك على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمره الصحفي اليومي.



كما أكد كيربي أن واشنطن لا تؤيد خطة إسرائيل لإنشاء "منطقة عازلة" حول غزة. وقال: "وجهة نظرنا بشأن هذه القضية لم تتغير، لا نريد أن نرى تقليص أراضي غزة بأي شكل من الأشكال، ولا نؤيد ذلك".



وذكر كيربي أنهم تحدثوا مع الجانب الإسرائيلي حول هذه القضية، سواء في اجتماعات مفتوحة أو مغلقة، وأعربوا عن موقفهم هذا بوضوح في اجتماعات مفتوحة للصحافة.



شهداء وجثث متحللة

على الصعيد الميداني، استمر طيران الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على مناطق مختلفة من القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء، فيما أفادت شهادات بالعثور على جثث متحللة لعدد من الشهداء ملقاة على الأرض.



حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الخميس، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً على رؤوس ساكنيه شرق رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 مواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة الديري في حي النصر شرق رفح.



كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مدرسة الأمل التي تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب القطاع. كما أصيب 13 مواطناً في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً بالقرب من مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب خان يونس.



ودفن المواطنون جثامين خمسة شهداء في ساحة مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس، ليرتفع عدد جثامين الشهداء التي تم دفنها في ساحة المستشفى إلى 15، في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المستشفى، واجتياحه البري لمحافظة خان يونس.



في السياق، قالت مصادر طبية إن أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، يفتقدون الماء والطعام وحليب الأطفال والأدوية المطلوبة لآلاف الحالات المرضية والمزمنة.



وفي سياق متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها وبتنسيق من خلال الأمم المتحدة، انتشلت جثامين 6 شهداء من منطقة شمال مخيم البريج، عند الحاجز العسكري الإسرائيلي الذي يفصل بين محافظتي غزة والوسطى، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.



كذلك، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين في مدرجات ملعب في مدينة غزة، عندما كانوا يحاولون التقاط إرسال الاتصالات والإنترنت.



مدفعية الاحتلال، قصفت شرق مخيم البريج وسط القطاع، كما شن طيران الاحتلال الحربي غارات في محيط منطقة الشيخ زايد وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.



وعثر مواطنون على جثث متحللة شمال غرب مدينة غزة، عقب انسحاب قوات الاحتلال من المكان. ولا يزال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم لانتشالهم.



تجدد الاشتباكات

في وقت سابق الخميس، نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد من تصدي مقاتليها للتوغل الإسرائيلي في منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة.



وباغت أحد عناصر كتائب "القسام"، جندياً من جنود الاحتلال يقود جرافة، ووجد نفسه أمامه وجهاً لوجه، قبل أن يصيبه صاروخ بشكل مباشرة.





وأظهرت المشاهد التي نشرتها "القسام" على قناتها على "تليغرام" اللحظة التي تقابل فيها المقاوم مع الجندي الإسرائيلي الذي يقود الجرافة ويجرف ركام المنازل التي أمامه (الدقيقة 1:48)، وما هي إلا ثوانٍ حتى أصابه صاروخ نفذه مقاوم ثانٍ، يبدو أنه كان يتربّص به هو أيضاً.



وفق ما أكدته القسام، فإن المشاهد تعود لمعارك ومواجهات مباشرة بين الكتائب وجيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس، تشمل استهداف آليات واستدراج قوات الاحتلال إلى مواقع معينة.



في بيانات سابقة الخميس، قالت كتائب القسام إن مجاهديها استهدفوا "آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة"



وأضافت في بيان آخر: "استولينا على 3 طائرات مسيّرة جنوب حي الزيتون، جنوب مدينة غزة".



في بيان ثالث قالت "القسام": "قمنا بدكّ تحشدات العدو غرب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".



من جانبها، قالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي إنها: قصفت "بقذائف الهاون تموضعاً لجنود وآليات العدو شرق حي الزيتون بمدينة غزة".





(وكالات)