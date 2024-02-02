ضمن الصفقة المقترحة.. حمـ.اس تطالب بالإفراج عن مروان البرغوثي

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن الحركة لا تزال تدرس صفقة متعددة المراحل مقترحة لإطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين، مقابل وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين.

وقال حمدان، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي"، إن "حماس" لا تزال ملتزمة بمطالبها الأولية بوقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف القيادي بحماس أن الحركة تسعى إلى إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين المحتجزين بسبب أعمال تتعلق بالصراع مع إسرائيل، بما في ذلك أولئك الذين يقضون أحكامًا بالسجن مدى الحياة.

وذكر حمدان اثنين بالاسم، من بينهم مروان البرغوثي، والذي يُنظر إليه على أنه المرشح المستقبلي الأول لقيادة السلطة الفلسطينية، والذي اعتقلته قوات الاحتلال منذ عام 2002 ويقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد لتخطيطه ثلاثة هجمات خلال الانتفاضة الثانية أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين.

وبجانب البرغوثي، أشار حمدان إلى أحمد سعدات، رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكذلك أسرى حماس وأسرى منظمة الجهاد الإسلامي. ويقضي سعدات حكما بالسجن 30 عاما لدوره في اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001.