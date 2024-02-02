الجيش: توقيف أعضاء شبكة إجرامية تنشط في أعمال نصب واحتيال

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، أنه "على أثر توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول شبكة إجرامية تنشط في أعمال نصب واحتيال بين لبنان وإحدى الدول الأوروبية، أوقفت دورية من المديرية المواطنين: (ي.م.)، (ا.م.)، (م.ش.)، (ح.ا.)، (ا.ع.). بنتيجة التحقيقات، تبين أنهم أعضاء في الشبكة المذكورة ويعمدون مع آخرين خارج لبنان إلى استدراج أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتحال صفات أمنية وقضائية بواسطة تقنيات وبرامج إلكترونية متطورة بهدف الاستيلاء على أموالهم ومقتنياتهم الثمينة"، مؤكدةً أن "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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