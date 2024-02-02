شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط على المجر للتصديق على انضمام السويد لـ "الناتو" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا نواب في المجر إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الاثنين لمناقشة وضع انضمام السويد إلى حلف "الناتو" على جدول الأعمال.

وتتزايد الضغوط على المجر للتصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وجاء ذلك بعد أن اشتركت بودابست أخيرا مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في الاتفاق على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وفي قمة عقدت في بروكسل أمس الخميس بعد أسابيع من المقاومة، أوضح رئيس الوزراء فيكتور أوربان اليوم الجمعة، إنه "حوصر" قبل الموافقة على اتفاق للاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار).

وكانت المجر الوحيدة من بين الدول السبع والعشرين في التكتل، التي لم تدعم الاتفاق في قمة ديسمبر كانون الأول. ضغوط على المجر وهي أيضا الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي، التي لم تصدق بعد على طلب عضوية السويد الذي يتطلب موافقة جميع الأعضاء.

وذكر أوربان الذي يتمتع بعلاقات أفضل مع روسيا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ومعظم أعضاء شمال الأطلسي: "إن حكومته تدعم انضمام السويد إلى الحلف". والآن يواجه ضغوطا من الخارج للإسراع بالعملية.

