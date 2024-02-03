رويترز: أمريكا بدأت شن ضربات جوية انتقامية في العراق وسوريا



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، إن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات انتقامية في العراق وسوريا، بعد الهجوم الذي أدى لمقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين في الأردن.

ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن الضربات الجوية تسببت بمقتل وإصابة 10 أشخاص على الأقل من الفصائل المسلحة من جنسيات مختلفة، أغلبهم من العناصر الموالية لإيران.

وتابع المرصد السوري: "6 من الفصائل المرتبطة بإيران قتلوا بينهم 3 على الأقل من جنسيات غير سورية، كما أصيب 4 آخرون، نتيجة الغارات الجوية "المجهولة" على منطقة الحيدرية ببادية الميادين، كما استهدفت الغارات مزار عين علي والشبلي بريف مدينة الميادين شرقي دير الزور".

وأضاف المرصد: " "استهدفت الطائرات منطقة الحزام وحي الصناعة في البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية".

ونفذت الطائرات 4 جولات من الغارات على مواقع الفصائل المرتبطة بايران، بدير الزور، 3 منهم على الميادين وجولة واحدة على البوكمال، فيما لا تزال طائرات الاستطلاع تحلق بشكل مكثف في أجواء المنطقة.