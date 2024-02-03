الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة نهارًا.. وقارس البرودة ليلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية تراجعًا كبيرًا في درجات الحرارة وسقوط الأمطار المتفاوتة على معظم محافظات الجمهورية بسبب منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ومنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك تحسن تدريجي وطفيف في ارتفاع قيم درجات الحرارة بداية من غد السبت، ولكن ويشعر بها المواطنين يوم الإثنين، موضحة أن حالة طقس الأسبوع القادم مستقر ولكن فترات الليل تشهد برودة شديدة.

تابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الشبورة المائية ستعود مرة أخرى خلال وفترات الصباح الباكر، لافتة إلى الثلوج تساقطت على جبال موسى وسانت كاترين مع وصول درجات الحرارة إلى -3.