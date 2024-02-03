روسية تقيم حفل زفافها بدون عريس

ياسر رشاد - القاهرة - تداولت مواقع إعلام روسية قصة غريبة لشاب وفتاة من مدينة أومسك أقاما حفل زفافهما بالرغم من عدم قدرة العريس على حضور الحفل لأسباب طارئة، وفق روسيا اليوم.

وتبعا لموقع omsk.aif.ru تعرف أصلان وأدينا على بعضهما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وجمعهما حبهما للرياضة، وبعد 5 أشهر من التعارف عرض أصلان الزواج على أدينا، ووافقت، ووفقا للتقاليد الإسلامية سجلا عقد الزواج في المسجد، وبعدها حصلوا على شهادة زواج من دائرة الأحوال المدنية، وقررا إقامة حفل زفاف ودعوة 150 شخصا للاحتفال، وكان من المفترض أن يقام الحفل في شتاء عام 2020، لكن ظروف انتشار وباء كورونا حالت دون ذلك، وقرر العروسان تأجيل الحفل، وبعد انحسار الوباء خطط الشاب والشابة لإقامة الحفل أيضا، لكن وفي عام 2022 غادر العديد من الشبان من عائلتيهما للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة، واضطرا مرة أخرى لتأجيل الحفل.

وبعد مرور بضعة أشهر بدأ أصلان وأدينا بالتخطيط لإقامة الحفل وهما واثقان هذه المرة من أن لا شيء سيقف عائقا أمامهما، وتم تحديد تاريخ الحفل في 28 أكتوبر 2023، واتفق أصلان وأدينا مع المصورين ومصممي الأزياء والمطعم، وأنفقوا نحو مليون روبل للتحضير للحفل، وقبل يومين من الموعد شعر العريس بآلام في البطن، ونقل إلى المشفى ليتبين أنه مصاب بالتهاب الزائدة الدودية ويجب أن يخضع لعملية جراحية، لذا اتفق الشاب والفتاة على إقامة الحفل بالرغم من عدم قدرة حضور العريس، وشارك أصلان العروس والضيوف الفرحة عبر اتصال الفيديو.

وقالت أدينا لموقع omsk.aif.ru:"خرج أصلان من المشفى بعد الحفل بأسبوع، وهو بحال جيدة الآن ويتماثل للشفاء، أخذنا بعض الصور للذكرى ففي جلسة تصوير خاصة".