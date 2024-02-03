أردوغان يعيّن رئيسا جديدا للبنك المركزي التركي

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت روسيا اليوم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عيّن فاتح كاراهان رئيسا للبنك المركزي التركي، خلفا لرئيسته المستقيلة حفيظة غاية إركان.

وقدمت إركان استقالتها على خلفية فضيحة طالت أفراد عائلتها، حيث اتهمت المعارضة أفراد عائلة أركان بأنهم تدخلوا في سياسات البنك المركزي.

وقالت إركان في بيان لها، إن "نهجنا الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره، وتعتبر زيادة الاحتياطيات والمؤشرات الاقتصادية ووتائر التضخم دليلا على هذا النجاح..وعلى الرغم من التغيرات الإيجابية، تم تنظيم حملة واسعة ضد سمعتي، ومن أجل منع تأثير ذلك على عائلتي وطفلي الذي لم يبلغ من عمره سنة ونصف السنة، طلبت من الرئيس إعفائي من المهام التي كنت أؤديها".

يذكر أن إركان، التي عينها أردوغان رئيسة للبنك المركزي في يونيو الماضي، أصبحت أول إمرأة في هذا المنصب في تاريخ تركيا.

وخلال إدارتها رفع المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 45% في خطوة عاجلة لمحاربة التضخم ووقف هروب الاستثمارات.