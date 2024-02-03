رئيس بوركينا فاسو: لا يوجد انتخابات دون الحد الأدنى من الأمن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، ضرورة ضمان الحد الأدنى من الأمن في بلاده، قبل النظر في تنظيم الانتخابات.

وقال للكابتن إبراهيم تراوري، حسبما نقلته وكالة الإعلام البوركينية، فإن السيطرة على الأراضي الوطنية شرط لا غنى عنه لتنظيم الانتخابات.

وأوضح: "يجب أن يكون هناك حد أدنى من الأمن حتى أنه إذا كانت هناك حملة يمكن للناس الذهاب إلى كل مكان في بوركينا فاسو لشرح أفكارهم لشعب البوركيني، فسيختار الناس لأنه لم يعد هناك أي سؤال حول "الذهاب لتوزيع التذاكر".

وفي حديثه عن قضية التزوير الانتخابي، أشار أنه يدرس إدخال إصلاحات على قانون الانتخابات قبل أي انتخابات، "إذا كنت تعتقد أنك قادر على حكم البلاد، عليك أن تشرح برنامجك السياسي، وتقول ما ستفعله.

واستكمل تراوري: "ربما بعد فترة، سيقوم الناس بتقييمك وسيقولون ما إذا كان ينبغي عليك الاستمرار في ولايتك أم لا".

ولفت إلى أن مجددا ضرورة إصلاح قانون الانتخابات لوضع حد لـ”ممارسات الطبقة السياسية”.

بالنسبة لرئيس الفترة الانتقالية، سيتم القيام بكل شيء حتى لا يكون هناك أي شراء للضمائر، وأكد الرئيس إبراهيم تراوري مجددًا أنه "إذا تم القبض عليك في تسوق الضمير، فسيتم استبعادك من الانتخابات".

