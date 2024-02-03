شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة طفلك للسينما بضوابط.. اعرف أهم الغرامات لملاحقة المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، على عقوبات صارمة تلاحق كل من يرتكب مخالفات لاسيما مديري السينمات مما يؤثر أخلاقيا بشكل سلبي على الأطفال، فقد حظر القانون على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة الممائلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية.

وتصل عقوبات من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنية.

وكفل هذا التشريع حقوق الطفل في مختلف مراحله نموه من كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية والأخلاقية، فلم يغفل القانون أي أمر يتعلق بطفلك منذ ولادته وتسميته وصولا الى حقه في التعليم.