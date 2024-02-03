شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الفئات فقط يملكون فرصة الحصول على هجرة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، على بعض الفئات التي سيكون لها الأولوية والفرضة في الحصول على هجرة، فقد تناول القانون بعض المعايير التي تزكى فرصتك في الحصول على هجرة، وقد منح التشريع الأولوية القائمة المتوفرة لدى الوزراة بالسجل المخصص لهذا الغرض، وفقا لتخصصاتهم وإمكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة فى دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد فى السجل.

ومن أهم الفئات التي ستكون لها الأولوية والفرصة أكبر للحصول على هجرة، هم الشباب الحاصلون على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار إليها فى البندين أ، ب من المادة (5) من هذا القانون بأولوية الحصول على فرص الهجرة أو العمل بالخارج المتاحة لدى الوزارات والأجهزة المعنية طبقا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة.

وقد حدد التشريع مفهوم الهجرة الدائمة، فقد اشترط أن يطلق عليك هذه الصفة إذا كنت مقيم خارج البلاد بشكل دائم بمدة لاتقل عن 10 سنوات وبناء عليه قد حصلت على جنسية أجنبية، أو حصلت على إذن بالهجرة من إحدى دول المهجر التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.