التموين تتوقع تراجع أسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن قرار رفع سعر الفائدة خطوة ضرورية في ظل ارتفاع مستويات التضخم، مؤكدا أنها تؤثر بشكل إيجابي للغاية على الأسواق المحلية، خاصة سوق الذهب.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة قناة «الحدث اليوم»، مساء الجمعة، أن ارتفاع سعر الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى استقرار أسعار الذهب المحلي، لا سيما بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الفترة الماضية؛ نتيجة الضغط الشرائي القوي وارتفاع حجم الطلب خلال فترة زمنية قصيرة.

وتوقع تراجع أسعار الذهب بشكل تدريجي بانخفاض يصل إلى 500 جنيه وصولا إلى السعر العادل الذي يقل عن السعر الحالي بشكل كبير، مشيرا إلى انخفاض سعر الذهب في وقت سابق من مستويات 2950 جنيها إلى 2100 جنيها بعد طرح مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب من الخارج.

وأوضح أن تحديد سعر الذهب في مصر يرتبط بالسوق الداخلي - وليس سعر الدولار- نظرا لوقف مصر استيراد وتصدير الذهب الخام منذ فبراير من العام قبل الماضي.

وأضاف أن البنوك الحكومية بصدد طرح شهادات ادخارية بعائد جيد؛ يساعد على امتصاص السيولة في السوق ويقلل من مستويات التضخم.