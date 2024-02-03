كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، أن كوريا الشمالية اختبرت صواريخ كروز بالإضافة إلى صواريخ أرض جو جديدة قبالة ساحلها الغربي الجمعة، مؤكدة إطلاق وابل من الأسلحة التي قالت إنها تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "هذه الاختبارات تعد جزءاً من الأنشطة العادية للإدارة العامة ووكالة تطوير الدفاع الخاضعة لولايتها لتطوير تكنولوجيا أنظمة الأسلحة الجديدة في جوانب مختلفة مثل وظيفتها وأدائها وتشغيلها، ولا علاقة لها بالوضع في المنطقة".

وعادة ما تعلق وكالة الأنباء المركزية على التجارب الصاروخية بعد يوم واحد من الإطلاق.