قتيل نتيجة حادث صدم على طريق عام الدوير

تعرّض المواطن "ح. غ" (37 عامًا من بلدة كفركلا الجنوبيّة)، ل​حادث صدم​ من قِبل سيّارة يقودها المدعو "م. ق" (من ​الدوير​)، على طريق عام بلدة الدوير، ما أدّى إلى وفاته.

وحضرت فرق الإسعاف وعملت على نقل الجثّة الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، فيما فتحت دوريّة من قوى الأمن الدّاخلي تحقيقًا بملابسات الحادث.