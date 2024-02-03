مقتل وإصابة 1739 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم السبت مقتل 522 طفلا وإصابة 1217 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكر مكتب المدعي العام - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أنه حتى اليوم.. تأثر أكثر من 1739 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية".. موضحا أن 522 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1217 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ508 حالات، وتليها خاركييف بـ327 حالة، وفي كييف 130 حالة، وفي خيرسون 146 حالة.. موضحا أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.