شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "التجمع" خلال مؤتمر اتحاد النساء: الحزب يؤمن بقدرات المرأة وحقوقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع على أهمية انعقاد المؤتمر العام السابع لاتحاد النساء التقدمى والذي يبرز ما يوجد لدى الحزب من تنظيم مهم للنساء وإيمان الحزب بقدرات المرأة وحقوقها، واصفا المؤتمر المنعقد بأنه مؤتمر نضالي يؤكد على حرص الحزب استمراره في الانتصار لحقوقها وتحقيقها أكبر قدر من المكاسب على كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع لاتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع، إلى أن ذلك الأمر انعكس على تشكيل الاتحاد الحالي حيث حرص على خفض متوسط سن قيادات اتحاد النساء في المحافظات وهو ما نراه اليوم في الحضور المشاركين.

وأضاف "عبد العال" أن هذا المؤتمر سياسي بامتياز وليس مجرد اجتماع تنظيمي اجرائي، موجها التحية والتقدير لأعضاء الاتحاد الذين حضروا من المحافظات للمشاركة في المؤتمر العام السابع الذي ينعقد بمشاركة أعضاء الحزب من 20 محافظة.

ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات التنظيمية للمؤتمر عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، بانتخاب رئاسة للمؤتمر من بين أعضائه، لعرض وثائقه وتقارير النشاط ومناقشتها، وكذا مقترحات الأعضاء بشأن تصورات خطط العمل المستقبلية، والقضايا الرئيسية التي سينشط الاتحاد من خلالها في الفترة المقبلة، وستنتهي أعمال المؤتمر بعقد اجتماع للأمانة العامة للاتحاد لانتخاب قيادة جديدة .