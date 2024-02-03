انت الان تتابع خبر الصدر يقرر اغلاق مفاصل ومقار التيار المدنية باستثناء 4 منها (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة موقعة من الصدر، جاء فيها، "وإذ نحن في أشهر العبادة المباركة: - شهر رجب الأصب وشهر شعبان المعظم وشهر رمضان المبارك، فأهيب بالمؤمنين التوجه الى العبادة والصلاة والتسبيح والاستغفار وترك الدنيا ومباهجها، ومن هنا أوعز الى الأخوة العاملين في التيار الصدري الى غلق مفاصل ومقار التيار المدنية ما عدى: - المرقد الشريف والمساجد والمدارس والقدر الضروري من البنيان المرصوص، لكي يكون ذلك بمثابة (إعتكاف) لكم أيها المؤمنون



يبدأ ذلك من يوم غد الـ ٢٣ من شهر رجب ١٤٤٥ والى عيد الفطر المبارك، بحسب الوثيقة.