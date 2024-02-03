جرحى في هجوم بمحطة قطارات في باريس.. وتوقيف مشتبه به

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أعلنت الشرطة الفرنسية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في هجوم بسكين في وقت مبكر من اليوم السبت في محطة قطارات جار دي ليون في باريس.

وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض على المهاجم المشتبه به.

وبحسب حصيلة أولية صادرة عن الشرطة، تسبّب الهجوم الذي وقع حوالى الساعة 7,00 بتوقيت غرينيتش بإصابة شخص إصابة خطرة وشخصين آخرين إصابة طفيفة.

فيما لم يتم تحديد دوافع المهاجم التي ما زالت غامضة حتّى الساعة.