صحة غزة: 272 شهيداً وجريحاً في 12 مجزرة بالقطاع خلال 24 ساعة

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، 12مجزرة جديدة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 272 شهيداً وجريحاً، حسب بيان لوزارة الصحة في القطاع.



وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بالفيسبوك، اليوم السبت، بحلول اليوم 120 من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة "ارتكب الاحتلال 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و165 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأضافت أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 27,238 شهيدا و66,452 مصابا.



ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، معظم ضحاياها أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

