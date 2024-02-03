محافظ الأقصر يبحث زيادة القدرة الإنتاجية لمصنع بوتجاز الطود

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، المحاسب حسن إبراهيم بدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بوتاجاسكو والوفد المرافق له، وذلك فى إطار جولاته بمحافظات الصعيد.

تناول اللقاء دراسة الاستفادة القصوى من موقع مصنع البوتاجاز الحالي بمدينة الطود جنوب شرق الأقصر، وزيادة القدرات الانتاجية لضمان الاستدامة وذلك تماشياً مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.

يأتى هذا اللقاء في إطار توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة توافر منتج البوتاجاز بشكل آمن خلال فصل الشتاء، حيث قام الوفد عقب الانتهاء من لقاء محافظ الأقصر بعمل جولة تفقدية لمصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمدينة الطود.

حضر اللقاء الدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود، ويحيي جاد مدير عام العمليات والعلاقات الحكومية بشركة بوتوجاسكو، ومحمود عبدالعزيز مدير عام الخدمات التجارية بشركة بتروجاس، والمهندس عرفات أحمد حسين مدير عام تنفيذي المصانع بشركة بوتوجاسكو، ومحمد عويس مدير مصنع بوتاجاز الطود.