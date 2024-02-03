ايران تهزم اليابان وتتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الإيراني إلى لنصف نهائي كأس آسيا ليقابل الفائز من مباراة قطر وأوزبكستان.

بغداد - ياسين صفوان - وافتتح المنتخب الياباني التسجيل في الدقيقة 28 عبر لاعبه هيديماسا موريتا، لكن محمد موهيبي عدل النتيجة لمنتخب إيران في الدقيقة 55 من المباراة.

محمد يوسف

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