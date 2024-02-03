انت الان تتابع خبر العراق يعلن الحداد العام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "وجه بإعلان الحداد العام في دوائر الدولة ومؤسساتها كافة لمدة 3 ايام، ترحماً على أرواح شهداء قواتنا المسلحة والمدنيين الذين ارتقوا نتيجة القصف الامريكي على مناطق عكاشات والقائم غرب محافظة الأنبار".وشنت الولايات المتحدة الامريكية غارات جوية الليلة الماضية، استهدفت مواقع تابعة لهيئة الحشد الشعبي ما أوقع ضحايا.

وبحسب الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، فان "العدوان (الأمريكي) السافر أدى الى ارتقاء 16 شهيداً، بينهم مدنيون، إضافة الى 25 جريحا، كما اوقع خسائر وأضراراً بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين".