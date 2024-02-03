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العراق يعلن الحداد العام

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "وجه بإعلان الحداد العام في دوائر الدولة ومؤسساتها كافة لمدة 3 ايام، ترحماً على أرواح شهداء قواتنا المسلحة والمدنيين الذين ارتقوا نتيجة القصف الامريكي على مناطق عكاشات والقائم غرب محافظة الأنبار".

وشنت الولايات المتحدة الامريكية غارات جوية الليلة الماضية، استهدفت مواقع تابعة لهيئة الحشد الشعبي ما أوقع ضحايا.

وبحسب الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، فان "العدوان (الأمريكي) السافر أدى الى ارتقاء 16 شهيداً، بينهم مدنيون، إضافة الى 25 جريحا، كما اوقع خسائر وأضراراً بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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