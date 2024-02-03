السعودية تدعم صندوق مبادرات التحالف الإسلامي العسكري بـ 100 مليون ريال

أعلن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال الاجتماع الثاني لوزراء الدفاع بالدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض عن تقديم المملكة دعما بقيمة 100 مليون ريال لصندوق مبادرات التحالف؛ لمساعدته على تحقيق جهوده في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

أهمية الشراكات الدولية

وفي كلمة له، أكد وزير الدفاع، أهمية الشراكات الدولية لمكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف لما يشكلانه من خطر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال وزير الدفاع "إن تطلعات التحالف الإسلامي كبيرة وتتطلب تضافر الجهود والتكامل والشراكة مع مختلف دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية؛ لتحقيق آمال الدول والشعوب لمحاربة الإرهاب فكريا وإعلاميا وعسكريا وتجفيف مصادر تمويله تحت مظلة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".

تعزيز محاربة الإرهاب

وناقش الاجتماع سبل تعزيز محاربة الإرهاب، فضلا عن تعميق الجهود عبر شراكات استراتيجية تسهم في دحض هذه الآفة. ويشهد التحالف الإسلامي العسكري انضمام 42 دولة لمحاربة الإرهاب والتطرف.