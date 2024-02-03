بنسبة 93.6%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن محافظ الدقهلية أيمن مختار، اليوم السبت، اعتماد نتائج امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بنسبة نجاح 93.6% لمرحلة التعليم الأساسي، في حين وصلت نسبة نجاح الشهادة المهنية إلى 94%، وتجاوزت نسبة النجاح لطلاب الصم وضعاف السمع 95%، بينما بلغت نسبة النجاح للطلاب ذوي البصيرة 75%.

جاء إعلان النتائج بعد عرضها من قبل الأستاذ ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية. وفي تصريحاته، أكد شعبان أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان بلغ 108,359 طالبًا وطالبةً، وأشار إلى أن متوسط الحاصلين على نسبة 50% فأكثر في المجموع الكلي بلغ 101,464 طالبًا وطالبة.

وفي سياق متصل، قدم محافظ الدقهلية التهاني للأوائل والطلاب الناجحين، معبرًا عن تمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية والمهنية. وأثنى على جهود مديرية التربية والتعليم وكل من ساهم في العملية التعليمية في المحافظة.