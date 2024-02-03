اليوم الدولي للفتاة.. أكاديمية النقل البحري تطلق منصة المرأة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تحتفل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي لمصر والسودان التابع لجامعة الدول العربية باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم.

ويشهد الاحتفال إطلاق منصة المرأة العربية في ميدان العلوم رسميًا في الفترة من 10 إلى 11 فبراير الجاري في الإسكندرية، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم.

ويضم الاحتفال الذي يستضيفه مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والأكاديمية العربية بالإسكندرية أكثر من 150 مشاركًا رفيع المستوى من مختلف الأجيال والتخصصات، لمناقشة التحديات التي تواجهها المرأة في المنطقة العربية واستكشاف استراتيجيات لتعزيز مشاركتهن في الحياة الأكاديمية ومجال صناعة القرار.

وتهدف المبادرة التي يقودها صوت العالمات العربيات إلى تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا في عالم العلوم، فيما كشف تقريراً لليونسكو للعلوم، أنه لا تزال النساء يمثلن 28% فقط من خريجي الهندسة و40% من خريجي علوم الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم.

وتهدف منصة المرأة العربية في ميدان العلوم التي جرى إطلاقها استجابة لطلب العالمات المصريات خلال حوار "تمهيد الطريق لقيادة المرأة في العلوم" بين اليونسكو والأكاديمية في فبراير 2023، إلى تمكين المرأة في العلوم الطبيعية والاجتماعية عبر الأجيال في المنطقة العربية.

وتوفر مساحات عبر الإنترنت وخارجها للعالمات للتواصل، ومشاركة التجارب، والوصول إلى برامج تعزيز المسيرة المهنية، بما في ذلك الإرشاد والتدريب، بالإضافة إلى ذلك تعمل المنصة على رفع الوعي بالقوالب النمطية المتعلقة بالجنسين في العلوم.

وتشهد الاحتفالية حلقتي نقاش، وجلسة عمل لتنظيم مجتمع المرأة العربية الجديد في العلوم، وتحديد مسارات مبتكرة لضمان الشمولية وتعزيز التحولات المنهجية في المجال العلمي، وتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم العالمات في جميع أنحاء المنطقة العربية.