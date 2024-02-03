شكرا لقرائتكم خبر عن من المسؤول أمام القانون حال حدوث أضرار على المستهلك من سلعة ما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزم قانون حماية المستهلك، الموردين والمنتجين بضرورة تحمل مسؤولية وقوع ضرر على المستهلك من تناول المنتج أو السلعة، فقد نص القانون على أن المُنتج سيكون مسئولاً عن كل ضرر يلحقه المُنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه.

كما أكد القانون على أن المسؤولية تقع أيضا على المورد عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالاً خاطئًا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد فى اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.

وتقع المسؤولية أيضًا على الموزع أو البائع، وذلك عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه.

وفى جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.