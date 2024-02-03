أسامة حمدان: لا توجد صفقة حتى الآن وسقفنا واضح وإرادتنا قوية لفرضه

أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، إلى أنّ "العدو يواصل عدوانه مقترنًا بجرائم التجويع ومحاولات الإبادة الجماعية".

ولفت إلى أنّ "خلال 120 يوما لم تتوقف المجازر الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة"، موضحًا "أننا أكدنا منذ البداية أننا منفتحون على أي مبادرات لوقف العدوان على شعبنا".

وذكر حمدان "أننا تسلمنا مقترح الإطار العام المنبثق عن اجتماع باريس"، مشيرًا إلى أنّ "ردنا على المقترح يرتكز على أساس وقف العدوان على شعبنا وانسحاب الاحتلال من غزة، وردنا على المقترح يرتكز أيضا على إدخال المساعدات والتوصل إلى صفقة تبادل عادلة".

ولفت إلى أنّ "أولويتنا اليوم هي رفع المعاناة عن قطاع غزة عبر وقف شامل للعدوان"، مشيرًا إلى أنّ "ردنا على المقترح بشأن وقف إطلاق النار يرتكز على أساس وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة".

وأوضح حمدان أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو و"أركان حربه يواصلون الكذب على جمهورهم فالفشل يحيط بهم من كل جانب".

أكّد أنّ "حتى الآن لا توجد صفقة، وما قدم هو إطار اتفاق نعمل على دراسته"، معتبرًا أنّ "سقفنا واضح وإرادتنا قوية لفرضه والعدو فشل خلال 120 يوما في تحقيق أي من أهدافه".