8 هزات تعقب زلزال أوكلاهوما

وأبلغ السكان في جميع أنحاء الولاية من لوتون إلى إنيد إلى تولسا عن شعورهم بالاهتزاز وأعقب الزلزال الأولي ما لا يقل عن ثمانية هزات أرضية أصغر حتى صباح السبت، تراوحت قوتها من 2.5 إلى 3.4 درجات، وفقًا للمسح الجيولوجي.
ولم يرد مسؤولو الطوارئ بالولاية والمحلية على الفور على المكالمات الهاتفية للتعليق، ولكن لم يتم الإبلاغ في البداية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.
وكان الزلزال ضحلًا - على عمق 3 كيلومترات فقط (1.8 ميلًا)، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية - والهزات الأرضية التي ضربت بالقرب من السطح يمكن أن تجعل الهزات أكثر شدة.
وتم تسجيل ما لا يقل عن ستة زلازل، بما في ذلك زلزالان بقوة أكبر من 4.0 درجات، بالقرب من ضاحية أخرى في مدينة أوكلاهوما في يناير.
كما ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات براغ في عام 2011، على بعد حوالي 60 ميلًا (97 كيلومترًا) جنوب أقوى موقع زلزال مسجل في الولاية في باوني، والذي سجل قوته 5.8 درجات في عام 2016.
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