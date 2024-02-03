شكرا لقرائتكم خبر عن حدث تاريخي.. تعيين قومية أيرلندية رئيسة للوزراء والان نبدء بالتفاصيل

رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية

يوم تاريخي

الدمام - شريف احمد - أعلن برلمان أيرلندا الشمالية عن تعيين قومية أيرلندية رئيسة للوزراء اليوم السبت.ويأتي هذا للمرة الأولى، مشيرا إلى أن هذا حدث تاريخي في دولة تأسست قبل قرن من الزمان، لضمان هيمنة الوحدويين المؤيدين لبريطانيا.ويعد تعيين ميشيل أونيل، وهو النتيجة المتأخرة لانتخابات فاصلة عام 2022، أحدث علامة على صعود حزب شين فين الذي يقول إن حلمه النهائي بأيرلندا الموحدة أصبح "على مسافة قريبة".يأتي هذا في الوقت الذي أنهى فيه الحزب الوحدوي الديمقراطي، الموالي لبريطانيا والمنافس لشين فين، رسميا مقاطعة استمرت عامين لحكومة تقاسم السلطة، بعد إبرام اتفاق مع الحكومة البريطانية لتهدئة الخلافات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأشارت أونيل: "هذا يوم تاريخي يمثل فجرًا جديدا... سأخدم الجميع على قدم المساواة وسأكون رئيسة وزراء للجميع".وتابعت: "أعبر عن أسفي على كل الأرواح التي أزهقت خلال الصراع دون استثناء".هذا وتمثل أونيل تحولا إلى جيل جديد من سياسيي شين فين الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في الصراع الدموي الذي دام عقودا من الزمن في المنطقة بين القوميين الأيرلنديين الذين يسعون إلى أيرلندا الموحدة والوحدويين المؤيدين لبريطانيا.