شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تقصف أكبر مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الحرب الروسية الأوكرانية

الهجوم على منشآت نفط روسية

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر أوكرانية عن قصف أكبر مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا اليوم السبت.ويأتي هذا، في أحدث هجوم بعيد المدى على منشآت نفط روسية.السلطات المحلية في روسيا أشارت في وقت سابق، أنها أخمدت حريقًا اندلع في مصفاة فولجوجراد بعد هجوم بطائرة مسيرة.وأشارت شركة لوك أويل التي تملك المصفاة في وقت لاحق إن المنشأة تعمل بصورة طبيعية.وبين المصدر الأوكراني أن العملية التي نفذها جهاز الأمن الأوكراني، أصابت منشأة المعالجة الأولية، التي بدونها يمكن أن تفقد المصفاة قدرًا كبيرًا من طاقتها الإنتاجية.وهذه الضربة هي الأحدث في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفط روسية، وترى كييف أن هذه البنية التحتية حيوية للمجهود الحربي الروسي.وأكد المصدر أن مثل هذه الهجمات بالطائرات المسيرة ستستمر.وتابع: قائلا "من خلال ضرب مصافي النفط في المجمع الصناعي العسكري الروسي، فإننا لا نقطع فقط الخدمات اللوجستية لإمدادات الوقود لمعدات العدو، بل نقلل أيضا من تعبئة الميزانية الروسية".