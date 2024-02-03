عسكري أمريكى سابق: ما حدث فى 7 أكتوبر لن يتكرر وإسرائيل لم تفشل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، أن جيش الاحتلال سيواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة من أجل تدمير حماس.

وقال كلينك خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إن إسرائيل لن تطلق سراح المحتجزين، بالشكل الذي تريده حركة حماس، لافتا إلى أن جيش الاحتلال سيدمر كل البنية التحتية لحركة حماس.

وواصل أنه سيكون وقف إطلاق نار مؤقتًا، وفقًا للمعطيات الأخيرة والجهود الدولية، مشددا على أن حماس لن تطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين، حيث إنها ورقة الضغط الوحيدة لديها.

وأكمل كلينك أن إسرائيل لن تعتمد فقط على نوع واحد من القتال، بل ستتنوع بشكل كبير الفترة القادمة، مؤكدا أن أي فرد في إسرائيل لن يسمح بتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن وزيرا إسرائيليا، لم تكشف عن هويته، نفى قرب التوصل لاتفاق نهائي مع حركة حماس حول صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى.

وحسب العربية، كما نقلت عن الوزير قوله "ما زلنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق نهائي، ولم تتم مناقشة التفاصيل بعد، وما زال الطريق طويلا"، مشيرة إلى أن هذا الوزير شارك أمس الجمعة في اجتماع للحكومة حول اتفاق تبادل الأسرى المتوقع مع حماس.

وقالت الهيئة إن رئيس جهاز الموساد دافيد بارنياع عرض خلال اجتماع الأمس على الحكومة الخطوط العريضة لاتفاق تبادل الأسرى المتوقع، وتتضمن إطلاق سراح 35 إسرائيليا محتجزا في غزة مقابل 35 يوما من التهدئة وإطلاق سراح عدد لم يتم الاتفاق عليه من المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

كما نسبت الهيئة إلى مسؤول إسرائيلي آخر القول إنه لم يصل حتى الآن رد رسمي من قطر بشأن موقف حماس.