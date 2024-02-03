القيادة الوسطى الأميركية: تدمير 6 صواريخ مضادة للسفن في اليمن

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، عن تدمير 6 صواريخ مضادة للسفن في اليمن، مدّعية أن "الصواريخ التي دمرناها كانت في مناطق سيطرة الحوثيين (حركة أنصار الله) وشكلت تهديدا للبحرية الأميركية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" في اليمن، عن "عدوان أميركي بريطاني يستهدف مديريتي اللحية والدريهمي في محافظة الحديدة".

وتستمر الهجمات الأميركية والبريطانية على أهداف في اليمن، في وقت تواصل فيه القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع قطاع غزة الذي يوجه حربا وحصارا منذ 7 تشرين الأول.