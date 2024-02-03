5 ملايين دولار دعم من الإمارات لغزة

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ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن وزير الخارجية عبدالله بن زايد قوله «إن بلاده حريصة على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة ومساندة سيغريد كاج في جهودها لتخفيف معاناة أهالي غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم».
وكان وزير الخارجية الإماراتي التقى كاج، والتي تقوم بزيارة للدولة، حيث جرى بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب.
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