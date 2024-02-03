انت الان تتابع خبر روسيا تعلن ارتفاع حصيلة القصف الذي استهدف "لوغانسك" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الطوارئ الروسية، إنه تم انتشال جثث خمس ضحايا من تحت الأنقاض، ما يرفع حصيلة القتلى جراء القصف الأوكراني إلى 11 مدنيا و10 جرحى.

وأضافت: "أنقذت وحدات الإطفاء والإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ 11 شخصا من تحت الأنقاض، كما تم انتشال جثث 9 قتلى وتستمر عمليات البحث والإنقاذ".



وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت روسيا أن قصفاً نفذته القوات الأوكرانية على مدينة ليسيتشانسك استهدف مخبزا مكونا من طابقين.