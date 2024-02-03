انت الان تتابع خبر الاثنين المقبل.. اجتماع لمجلس الأمن بشأن قصف العراق وسوريا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعه بطلب روسي لبحث الضربات الأخيرة.
وبحسب المصادر ستبحث الجلسة الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة ضد فصائل تتّهمها واشنطن بمهاجمة قواتها في المنطقة.
وقد شنت الولايات المتحدة غارات جوية في العراق وسوريا، واستهدفت الضربة الأمريكية أكثر من 85 هدفا قامت بها قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.
وأفادت مصادر دبلوماسية بحسب وكالة "فرانس برس" بأن الاجتماع سيعقد الاثنين الساعة (21:00 توقيت غرينيتش).
وبحسب المصادر ستبحث الجلسة الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة ضد فصائل تتّهمها واشنطن بمهاجمة قواتها في المنطقة.
وقد شنت الولايات المتحدة غارات جوية في العراق وسوريا، واستهدفت الضربة الأمريكية أكثر من 85 هدفا قامت بها قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.