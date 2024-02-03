الاثنين المقبل.. اجتماع لمجلس الأمن بشأن قصف العراق وسوريا

وقد شنت الولايات المتحدة غارات جوية في العراق وسوريا، واستهدفت الضربة الأمريكية أكثر من 85 هدفا قامت بها قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.

محمد يوسف

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