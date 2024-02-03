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الاثنين المقبل.. اجتماع لمجلس الأمن بشأن قصف العراق وسوريا

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بغداد - ياسين صفوان - ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعه بطلب روسي لبحث الضربات الأخيرة.

وأفادت مصادر دبلوماسية بحسب وكالة "فرانس برس" بأن الاجتماع سيعقد الاثنين الساعة (21:00 توقيت غرينيتش).

وبحسب المصادر ستبحث الجلسة الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة ضد فصائل تتّهمها واشنطن بمهاجمة قواتها في المنطقة.


وقد شنت الولايات المتحدة غارات جوية في العراق وسوريا، واستهدفت الضربة الأمريكية أكثر من 85 هدفا قامت بها قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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