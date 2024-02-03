انت الان تتابع خبر الجيش الأمريكي يعلن تدمير صواريخ مضادة للسفن في اليمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويأتي هذا القصف ضمن عمليات تقول واشنطن إنها "تستهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي أسقط 8 مسيرات قبالة اليمن كما دمر أربع مسيرات كانت مجهزة للإطلاق من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أمس الجمعة.