إصابة شخصين بهجوم على مروحية أممية شرقي الكونغو الديموقراطية

ابوظبي - سيف اليزيد - كينشاسا (وكالات)

أصيب شخصان من قوة حفظ السلام، أحدهما بحالة حرجة في هجوم استهدف مروحية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية «مونوسكو» كانت تقوم بعملية إجلاء طبي.

وقالت البعثة في بيان أمس: «إن المروحية تمكنت من الهبوط بسلام في «غوما» بعد تعرضها لإطلاق نار، حيث تلقى المصابان العناية الطبية».

ودانت رئيسة البعثة الأممية بينتو كيتا بشدة الهجوم على مروحية تحمل شعار الأمم المتحدة، الذي وقع بعد عام على هجوم مماثل أودى بأحد جنود حفظ السلام، مشيرة إلى أن هناك تهديدات وجهت مؤخراً بشكل مباشر «للمونوسكو» من قبل حركات مسلحة، وأن هذه الهجمات ضد قوة حفظ السلام تعد جريمة حرب.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في فبراير العام الماضي مقتل جندي من قوات حفظ السلام التابعة لها في هجوم شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد تعرض مروحية تابعة لها لإطلاق النار عندما كانت في طريقها إلى مدينة «غوما».