شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 في هجوم على مبنى شرق أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزارة الطوارئ الروسية، إن عمالها انتشلوا 15 جثة من تحت الأنقاض.

وجاء هذا عقب هجوم أوكراني على مبنى في مدينة ليسيتشانسك بمنطقة لوهانسك المحتلة، في شرق أوكرانيا. الحرب الروسية الأوكرانية وقالت الوزارة في وقت سابق إن عمالها أنقذوا 10 أشخاص.

كما نشرت مقطع فيديو لعمال الطوارئ، وهم ينقلون شخصين مخضبين بالدماء على محفات في الظلام من تحت أنقاض مبني. أسلحة غربية استخدمت في الهجوم ولم يدل المسؤولون الأوكرانيون بأي بيان عن الواقعة.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن عشرات المدنيين كانوا في المبنى وقت الهجوم، وإن أسلحة غربية استخدمت فيه.