اخبار العالم

احتجاز 1000 من نشطاء المناخ في لاهاي بهولندا

0 نشر
د ب أ - أمستردام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز 1000 من نشطاء المناخ في لاهاي بهولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتجزت الشرطة الهولندية في لاهاي، نحو 1000 ناشط مناخ اليوم السبت، لإغلاقهم طريقا سريعا رئيسيا مجددا.
وأغلقت حركة "إكستنكشن ريبيليون" أو (تمرد ضد الانقراض) المعنية بالمناخ طريق "إيه 12" في لاهاي عشرات المرات العام الماضي.

نشطاء المناخ في هولندا

وكانوا يطالبون بإلغاء كل الدعم الحكومي للوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.
وأشارت قناة "إن أو إس" الهولندية العامة أن فض الاحتجاج، الذي حظره عمدة المدينة، تأخر لأن بعض المتظاهرين لصقوا أنفسهم بالطريق.
وأوضحت سلطات المدينة إنه سيتم تنظيف الطريق السريع ثم إعادة فتحه.

خفض الدعم الحكومي للوقود الأحفوري

ويعتزم وزير الطاقة روب يتين تقديم مقترحات بعد نحو أسبوع للحكومة المستقبلية بشأن خفض دعم الوقود الأحفوري.
وكانت صوتت أغلبية كبيرة في البرلمان الهولندي، في أكتوبر لصالح خفض الدعم الحكومي للوقود الأحفوري.
ودعت الحكومة إلى تقديم مقترحات محددة قبل نهاية 2023، وطلب جيتن من نشطاء المناخ أمس الجمعة "الصبر لأيام قلائل".
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا