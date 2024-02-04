شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز 1000 من نشطاء المناخ في لاهاي بهولندا والان نبدء بالتفاصيل

نشطاء المناخ في هولندا

خفض الدعم الحكومي للوقود الأحفوري

الدمام - شريف احمد - احتجزت الشرطة الهولندية في لاهاي، نحو 1000 ناشط مناخ اليوم السبت، لإغلاقهم طريقا سريعا رئيسيا مجددا.وأغلقت حركة "إكستنكشن ريبيليون" أو (تمرد ضد الانقراض) المعنية بالمناخ طريق "إيه 12" في لاهاي عشرات المرات العام الماضي.وكانوا يطالبون بإلغاء كل الدعم الحكومي للوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.وأشارت قناة "إن أو إس" الهولندية العامة أن فض الاحتجاج، الذي حظره عمدة المدينة، تأخر لأن بعض المتظاهرين لصقوا أنفسهم بالطريق.وأوضحت سلطات المدينة إنه سيتم تنظيف الطريق السريع ثم إعادة فتحه.ويعتزم وزير الطاقة روب يتين تقديم مقترحات بعد نحو أسبوع للحكومة المستقبلية بشأن خفض دعم الوقود الأحفوري.وكانت صوتت أغلبية كبيرة في البرلمان الهولندي، في أكتوبر لصالح خفض الدعم الحكومي للوقود الأحفوري.ودعت الحكومة إلى تقديم مقترحات محددة قبل نهاية 2023، وطلب جيتن من نشطاء المناخ أمس الجمعة "الصبر لأيام قلائل".