الجيش الأمريكي يعلن تدمير ستة صواريخ حوثية مضادة للسفن في اليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات السبت دمرت ستة صواريخ مضادة للسفن تابعة للمتمردين الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الصواريخ “كانت معدة لإطلاقها ضد سفن في البحر الأحمر. حددت القوات الأميركية الصواريخ (من طراز) كروز في الخليج 365 التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وارتأت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية”.

في وقت سابق السبت، أعلنت سنتكوم أن قواتها أسقطت ثماني طائرات مسيّرة قرب اليمن في اليوم السابق ودمرت أربع مسيّرات أخرى قبل إطلاقها.

وأكدت أن المسيّرات الأربع قُصفت في مناطق يسيطر عليها الحوثيون، لكنها لم تحدد الجهة التي أطلقت المسيّرات التي أسقطت في الجو.

بدأ الحوثيون قصف سفن في البحر الأحمر في تشرين الثاني/نوفمبر، قائلين إنهم يستهدفون تلك المرتبطة بإسرائيل دعما للفلسطينيين في غزة التي دمرتها الحرب بين إسرائيل وحماس.

وردت القوات الأمريكية والبريطانية بشن ضربات ضد الحوثيين، الذين أعلنوا مذاك أن مصالح البلدين صارت أهدافا مشروعة.

بالإضافة إلى الضربات ضد الحوثيين، أنشأت الولايات المتحدة قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات تهدف إلى حماية السفن التجارية في البحر الأحمر الذي يمر عبره ما يصل إلى 12% من التجارة العالمية.

ويتنامى الغضب في أنحاء الشرق الأوسط على خلفية الحملة الإسرائيلية المدمرة في غزة، وفي هذا السياق تنفذ فصائل مدعومة من إيران في لبنان والعراق وسوريا واليمن هجمات على المصالح الإسرائيلية والأمريكية.