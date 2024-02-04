افادت قناة "الجزيرة" بأن "القوات الاسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس في الضفة الغربية". وقبل ايام، اقتحمت قوات اسرائيلية المدينة ومخيم عسكر الجديد شرق المدينة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من جهة عورتا، لافتة إلى أن مواجهات دارت بين الشبان والقوات المقتحمة.

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