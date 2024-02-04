شكرا لقرائتكم خبر عن برغم الإضراب.. 27 رحلة تستعد للانطلاق من مطار فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة "ديسكفر" أن 27 رحلة تستعد للانطلاق من مطار فرانكفورت أثناء الإضراب يومي الأحد والاثنين.

يأتي هذا فيما دعت نقابة "كوكبيت" الطيارين إلى الإضراب لمدة يومين. إضراب الطيارين في ألمانيا وتكافح النقابة من أجل إبرام أول اتفاق عمالة جماعي في الخطوط الجوية، التي أُسست قبل سنتين ونصف السنة وتعمل في فرانكفورت وميونخ.

وكشفت الخطوط الجوية، أنه من المتوقع أن تقلع 90 % من الرحلات القصيرة والمتوسطة من فرانكفورت أثناء الإضراب. تقليص أثر الإضراب على الركاب ومن المقرر أن تُشغل حوالي 30 % من الرحلات الطويلة، وستتولى خطوط جوية أخرى بعض الرحلات.

وستشغل لوفتهانزا العشر رحلات، التي من المقرر أن تنطلق من ميونخ.

ولفت الموقع الإلكتروني للشركة، أنها تعمل على تقليص أثر الإضراب على الركاب قدر الإمكان.